Adnan Oktar'ın tüm suçlarının listesi...

Son zamanlarda gündemden düşmeyen ''Adnan Hoca'' lakaplı Adnan Oktar'a 11 Temmuz 2018 tarihinde yani bu sabaha karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenerek kendisi ile birlikte 106'sı kadın ve 129'u kadın olmak üzere 235 kişi de gözaltına alındı. ‘’Suç Örgütü Üyesi’’ olduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alınan Adnan Oktar hakkında yapılan suçlamaların listesinin son derece kabarık olduğu görüldü. Gerçekleştirdiği yayınlar nedeniyle kamuoyunun sert eleştirilerinin hedefi haline gelen Adnan Oktar hakkında şimdiye kadar yapılan suçlamaların tamamı ortaya çıktı. İşte, A9 kanalında ''Kedicik'' adını verdiği kadınlar ile birlikte program düzenleyen Adnan Oktar'ın tüm suçlarının tam listesi...

ADNAN OKTAR'IN TÜM SUÇLARININ TAM LİSTESİ...

11 Temmuz 2018 tarihinde, yani bu sabaha karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan dev operasyon kapsamında ‘’Suç Örgütü Üyesi’’ olduğu gerekçesiyle, Adnan Oktar ve 106'sı kadın ve 129'u kadın olmak üzere 235 kişi de gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen bu operasyon İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildi. A9 kanalında ''Kedicik'' adını verdiği kadınlar ile birlikte program düzenleyen Adnan Oktar ve kendisi ile birlikte 235 kişiye; İstanbul'da 22 ilçede toplam 115 adreste, Ankara ilinde 2 ilçede toplam 3 adreste, Antalya ilinde 1 adreste, Muğla ilinde 1 adreste olmak üzere toplamda 120 adrese eş zamanlı büyük operasyon gerçekleştirildi. Adnan Hoca olarak adlandırılan Adnan Oktar'ın evine ve canlı yayınların düzenlendiği A9 TV'ye baskınlar yapıldı. Başlatılan operasyon kapsamında ev ve iş yerleri ve lüks araçlarındaki aramaların uzun bir şekilde sürdüğü ve aramalar esnasında bazı belgelere el konulduğu kaydedildi.

ADNAN OKTAR’LA İLGİLİ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA…

"Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet, özel hayatın gizliliğini ihlal, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, halkı askerlikten soğutma, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet, hakaret, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, terörle mücadele kanununa muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, rüşvet, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, tehdit, cebir, iftira, alan tanıklık, eziyet, suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır."