Adnan Oktar'ın röntgen odası ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

Adnan Oktar ve suç örgütüne yapılan operasyonda malikanede ele geçirilen 127 ekranla suç örgütü üyelerinin 24 saat röntgen yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 5 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Özel Harekat birimlerinin katıldığı ve Mali Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, Çengelköy'deki villada önemli bir ayrıntı kamera görüntülerine yansıdı.

VİLLANIN İÇİNE 127 KAMERA YERLEŞTİRİLMİŞ

Habertürk'tün haberine göre, sabah erken saatlerde düzenlenen baskın polis tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyor.

KAMERALARIN AKTİF OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Polis villanın içine girdikçe villanın kamera odası görüntüye yansıyor. Oktar'ın villanın iç ve dış tarafına 127 kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Görüntüler de polis tarafından kamera odasından sorumlu kişi yere yatırılıyor. 127 ekranın duvardaki görüntüsü, polisin çektiği videoya yansıyor. Kameraların aktif olduğu görülüyor.