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Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı ortaya çıktı!

Bugün yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın MOSSAD ile bağlantısı ortaya çıktı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:35

Kamuoyunda kedicikleriyle bilinen Adnan Oktar'ın şoke eden fotoğrafları ortaya çıktı. İsrailli vekille birkaç kez gizli gizli görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği aktarıldı. Bu yıl içinde İsrailli vekille birkaç kez görüşen Adnan Oktar'ın bilgileri MOSSAD'a verdiği ifşa oldu. Yapılan bu görüşmeler sonrasında Adnan Oktar'ın geçmiş yıllara dönük ziyaretleri de incelemeye alındı.

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PARA KARŞILIĞI BİLGİ AKTARIYORLAR

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, Azerbaycan uyruklu iki hackerin para karşılığında, MOSSAD'a bilgi aktarıldığı da belirlendi. Milyon dolarlar karşısında MOSSAD'ın istediği bilgileri çalan hackerler önce bunu İsrailli vekile veriyor oradan da MOSSAD'a aktarıyor.

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Adnan Oktar ile İsrailli vekilin fotoğrafı...

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 21:35
  1. MOSSAD
  2. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • hilmikurthilmikurt18 sa önce
    ALPEREN DENENcahil ! o Rizeli UZUN ADAM SENİN GİBİLERİ HAVLATIYOR YA EN ÇOK ONU SEVİYORUZ.diline doladıgınyahudi cesaret madalyası geçmişte Türkiyeye sığınan yahudileri himaye ettiğimiz için TÜRKİYE CUMHURİYETİNE VERİLEN BİR MADALYADIR ,yahudilerin minnettarlıgını gösterir. !O anki devlet başkanı da nezaketen TÜRKİYE adına alır.Senin gibi ahmak cahiller de bunu bir şey zanneder.Google amcana bi sor bakalım neymiş işin aslı cahil herif !O madalya geri iade edildi üstelik. Erdoğana verilmiş özel bir şey değildi. KAYBOL ŞİMDİ !
  • hercaihercai16 sa önce
    Turk milletinin ILIKLERINI DE Israile peskes cektiler bu vatan hainleri!
  • ENGİN CANENGİN CAN10 sa önce
    BİZ 30 YILDIR BU ADAMIN AJAN OLDUGUNU BİLİYORDUK ULUSALCILAR OLARAK.AMA DİNCİ KESİM BU ADAM TUTUKLANDIGINDA İTİRAZ ETTİ. DEVLET YAKALADI SORGULADI TUTUKLADI.AMA YOK DİN DUŞMANLIGI YAPIYOR DEVLET DİYE KARŞI GELDİNİZ.ŞİMDİ BİZİM YAPTIGIMIZI YAPIYORSUNUZ İŞTE..ENTERESAN Bİ KAFA YAPISINA SAHİPSİNİZ.
  • Hamza CanHamza Can14 sa önce
    ..... fetörist, mossadçı ! Oktarı, mossadı savunmak için iftiraya sarılıyorsun. Yahudi ödülü devlete yönelik verilmişti ilk salvolarında ödülleri iade edildi.
  • teyyoteyyo17 sa önce
    Adnan Hocanın muridi olan Cem Küçük te tutuklanacak mı acaba? Yoksa onun dokunmazlığı mı var?
  • AHMETAHMET11 sa önce
    .... ALPEREN !!! R.T.Erdoğan yeni seçilmişti ve Türkiyede tam muktedir olamamıştı. Eğer verilen ödülü reddetseydi, sonu Erbakan Hoca gibi olurdu. Ne zaman kuvvetlendi, yerini sağlamlaştırdı, o zaman" one minute" dedi. Ve o andan itibaren İsrail,Amerika Darbe hazırlığına giriştiler. Senin kafan bunlara basmaz. Adamsan"One minute" olayını tebrik etsen ya!!!
  • nn9 sa önce
    EVET SİZ BİLİYORSUNUZ BIZDE BİLİYORDUK PKKBUNUN YANDAŞLARINİ DA BİLİYORDUK ME OLUYORDU BİDE BUNA ÇOMAKSOKMA ZAMANI VARDI SİMDİ GELDİ BSKA GİZLİ HIRSIZ TİPLERİN TÜMÜNÜN MASKESİ DÜŞECEKTİR
  • cetincetin17 sa önce
    mossad adnan oktar ın hackerlerine neden ihtiyaç duysun. başka bir olay vardır.
  • erdemerdem7 sa önce
    vay vatan haini kalleş vay zaten kediciklerde onların ürünü islamı ifsat etmek için
  • Hakkı Hakkı 16 sa önce
    Sayın yetkililer bunlar fetödende betermiş Allah rizasi için bunlar ile bağlatili ne kadar memur varsa 1 dakka dahi beklemeden vatanhainliği ve ajanlik yaptiği için derhal ihraç edin ve müebbet yada idam edin 1 dakka dahi musaade etmeyin. .bunlar tam takkiyeci islam dusmani ve vatanhaini
  • halil45halil4519 sa önce
    felaket bence 2.fetö vakasi, en agir ceza verilsin , demek en gizli bilgiler coktan mossada ulasti bile, cok gec kalindi bence cok
  • ALPERENALPEREN19 sa önce
    ........
  • YavuzYavuz19 sa önce
    Çıkmadı, zaten ortadaydı. Malumun ilanı. Sayın kepçe gulağı göreve davet ediyoruz. Tecavüzcü yahudi cemi gurtardığı gibi, adnanıda gurtarsın!
  • aslanaslan19 sa önce
    Doların yükselmesi de bu menfi örgüt elemanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili değilse ben hiçbir şey bilmiyorum.Akılları sıra ülkemize iktisadi baskı yapıp bunları serbest bıraktırmak istiyorlar.Hadise derin ve etkileyici.Uzun Adamla yola devam.
  • Hakkı Hakkı 16 sa önce
    Sayın yetkililer bunlar fetödende betermiş Allah rizasi için bunlar ile bağlatili ne kadar memur varsa 1 dakka dahi beklemeden vatanhainliği ve ajanlik yaptiği için derhal ihraç edin ve müebbet yada idam edin 1 dakka dahi musaade etmeyin. .bunlar tam takkiyeci islam dusmani ve vatanhaini
  • HakkıHakkı16 sa önce
    Selamualeykum
  • ahmetahmet20 sa önce
    Adnan şimdi leylek kuşa döndü.en azından senin mensubiyetin belli olacak.yine oynarmısın yoksa oyun burda bitti dermisin bilemem.ama eskisi gibi olmayacağını sende biliyorsundur. geçti Borun pazarı sür....sürülerin gideceği yere.Hayasız.iffetsiz.sapık acaba bu günden itibaren vicdani yargılar ile başbaşa kalma anlarında kendinide insanlık adına yargılarsan neler işitirsin vicdan denen kablosuz uyarıdan.nursuz.
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri20 sa önce
    Aşağılık, vatan h.ini, şerefsizin biri. Al fettoşdan vur bu haine.. Her ikiside yüce islam dinini kendi aşağılık, pis emellerine alet eden, kendini MOSSAD a satmış şerefsiz h.in
  • Yunus 16Yunus 1619 sa önce
    BEN BU CAHİL HALİMLE ON YILDIR SÖYLÜYORUM MOSSAD AJANI OLDUĞUNU. ADI ÜSTÜNDE CUMHURİYET SAVCILARI BUGÜNE KADAR NEDEN HAREKETE GEÇMEDİ??
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