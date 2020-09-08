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Gündem Adnan Oktar’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Adnan Oktar’ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Suç Örgütü lideri Adnan Oktar'ın 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi gizli geçitten kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:08:00 - 2020-09-08 16:22:15

Adnan Oktar Suç Örgütü üyelerine yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonda Adnan Oktar ve örgütün üst düzey isimleri villada bulunamamıştı. Oktar ve o isimlerin operasyondan önce gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Oktar ve diğer isimlerin kaçtığı anların görüntülerine ulaşıldı.

Gizli geçitten kaçıyorlar

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt lideri Adnan Oktar ve örgüt üyesi 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Oktar'ın villasına yapılan operasyonda birçok silah, mühimmat, döküman ve dijital materyaller ele geçirilirken Oktar villada bulunamadı. Ortaya çıkan görüntülerde Oktar ve örgütün üst düzey yöneticilerinin operasyon öncesi villanın gizli geçitinden kaçtığı tespit edildi.

Polisi kontrol ettiriyor

Ele geçirilen görüntülerde Oktar'ın kendisi çıkmadan önce önden iki müridini göndererek polis olup olmadığını kontrol ettirdği görülüyor. Kaçış güzergahında polis olmadığı bilgisini alan Oktar, daha sonra ortaya çıkıyor. Oktar'ın peşinde villadan örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ve "Kedicik" diye tabir edilen diğer kadınların panik halinde geldiği görülüyor.

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Yorumlar

Ulvi

Adam o kadar alışık ve yakalnmayacağından eminki ,Hiç telaş falanda yok.Gerine gerine gidiyor.
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cengiz

suç işlemiyorsan sadece bir islami cemaat isen neden polisin baskın yapacağını düşünüp ona göre kaçış planları yapıyorsun. 
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