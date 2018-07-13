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Adnan Oktar'ın firar eden gözde 'kedicik'lerinin 2'si yakalandı 1'i aranıyor

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 190’a ulaştı. Gözaltı listesinde 45 isim daha var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon sırasında izini kaybettiren Adnan Oktar örgütü üyelerini her yerde arıyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 22:17
Adnan Oktar'ın firar eden gözde 'kedicik'lerinin 2'si yakalandı 1'i aranıyor

Türkiye'de halkın ahlaki değerlerine saldıran Adnan Oktar dünkü operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi vardı. 'Kedicik' denen kadınlardan çoğu dün gözaltına alındı ama Serap Akıncıoğlu, Ayça Gökçaylar ve Tülay Kumaşçı’nın kaçtığı iddia edilmişti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Mali Şube ekipleri, Serap Akıncıoğlu ve Ayça Gökçeaylar’ı gözaltına aldı. Adnan Oktar’ın örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddia edilen Tülay Kumaşçı ise aranıyor.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 22:17
  1. Tülay Kumaşçı
  2. Serap Akıncıoğlu
  3. Ayça Gökçaylar
  4. Adnan Oktar

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