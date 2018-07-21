0553 313 94 23

Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı

Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda Ümraniye’de bir depoda ele geçirdiği dijital arşivin incelemesinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Dijital arşivle ilgili incelemelere kurulan özel ekip tarafından devam ediliyor.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:35
Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı

Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar grubuna bağlı adresleri basarken Ümraniye'deki bir depoya girmiş ve 2 bin 500 adet cep telefonu, laptop ve harddiskleri ele geçirmişti. Bir kamyona doldurularak Emniyete getirilen ve Adnan Oktar örgütünün dijital arşivi olduğu belirtilen dijital materyallerin incelenmesi için Siber Şube'de özel bir ekip kurulmuştu. Mali Şube'den polislerin de katıldığı özel ekibin incelemenin başında bazı dijital materyaller içinde cinsel içerikli görüntülere ulaşıldı. Dijital arşivin İncelemesinin aylar sürebileceği belirtilirken, inceleme ilerledikçe cinsel içerikli görüntülerin artacağının tahmin edildiği belirtildi. İtirafçı olan bazı kadın örgüt üyeleri, Adnan Oktar'ın müritleriyle cinsel ilişkiye girdikleri sırada görüntülendiklerini, ayrılmak isteyen olursa bu görüntülerle tehdit edildiğini öne sürmüşlerdi. Adnan Oktar grubundan ayrılarak şikayetçi olan bir çok kadın da ilişkiye girdikleri sırada çekim yapıldığını iddia etmişlerdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:35
  1. Adnan Oktar
  2. Dijital Arşiv
  3. İnceleme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmzalar atıldı! Dengeleri değiştirecek ortaklık
    1. İmzalar atıldı! Dengeleri değiştirecek..
    2. Sırbistan'dan skandal karar! Kosovalı..
    3. MİT TIR'ları tutuklusu Enis..
    4. 'Üç hilale kavuşmak için gün..
    5. Mustafa Kemal'e hakaret eden kadın..
    6. Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok..
    7. Hollanda ile ilişkiler normalleşiyor
    8. Dünyaca ünlü müzik grubundan açıklama:..
    9. 1994'ten gün alan 25 yaşındakiler de..
    10. 1'nci kattan düşüp hayatını kaybetti!..
    11. Sümeyye Erdoğan: Bir kadın tacize..
    12. FETÖ'nün 'Beyin yıkama taktiği' açığa..
    13. THY'den işe alım açıklaması!
    14. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    15. Veresiye vermeyen kadın marketçiyi..
    16. Afrin şehidinin babası göreve iade..
    17. 6284’ün mimarları gitti
    18. HDP'nin cenaze skandalı bitmiyor! ''Bu..
    19. Gaziantep'te asker eğlencesi dehşeti!..
    20. İmam nikahlı eşini boğarak öldürdü!..
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekil suskunluğunu bozdu
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    Dilipak uyardı: Uyuşturucu ile fuhuş ile geliyorlar...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'
    'Bu şahıs beni fena halde işkillendirmektedir!'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    Terör örgütü PKK yeniden yuvalanıyor
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu