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Adnan Oktar'ın 'bacılar'ın hepsiyle nikah kıydığı ortaya çıktı

Adnan Oktar grubunda yer alan ve 'Bacılar' diye adlandırılan gruba dahil edilen kadınların Oktar ile imam nikahı kıydığı ortaya çıktı.

18 Eylül 2018 Salı 17:35
Adnan Oktar'ın 'bacılar'ın hepsiyle nikah kıydığı ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir bilgiye ulaşıldı. Soruşturma savcılığı Adnan Oktar'ın en yakınında olan ve 'Bacılar Grubu' diye adlandırılan kadınlarla imam nikahı yaptığı bilgisine ulaştı.

"BUNDAN SONRA BENİM EŞİMSİN"

Adnan Oktar'ın 'Bacılar Grubu'na dahil olan kadınlardan istediğine "Bundan sonra benim eşimsin" diyerek imam nikahı yapıyor, ardından kadın 'Turnike' diye tabir edilen fuhuş sisteminden çıkarıldığı ileri sürüldü. Nikah kıyılırken yine 'Bacılar Grubu'ndan iki kadının şahit olduğu, Adnan Oktar ile imam nikahı yapan kadınların örgüt içerisinde 'Kardeşler' diye adlandırılan grupla görüşmesinin yasaklandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 17:35
  1. İstanbul
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Bacılar Grubu
  4. Bacılar
  5. Adnan Oktar

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