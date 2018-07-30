Adnan Oktar'ın 162 sitesi hâlâ aktif!

ATIF İSKİLİP / İSTANBUL - stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütü lideri” iddiasıyla tutuklanan Adnan Oktar’ın beyin yıkama merkezi olarak faaliyet gösteren 100’ü aşkın internet sitesinin hâlâ faal bir şekilde yayınını sürdürdüğü tespit edildi.

İNTERNETTE HER TÜRLÜ MASKEYİ TAKMIŞ

Bir sabah baskınıyla 11 Temmuz’da gözaltına alınan, mal varlıklarına el konulan ve tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın liderliğini yaptığı “suç örgütü”nün en aktif olduğu alan internet mecrası. Çeşitli kılıflar altında propaganda yapılan Adnancı internet siteleri Atatürkçü maskesini de kullanıyor, Tevrat güzellemesi de yapıyor. Darwin’in evrim teorisine karşı yayın yapan internet siteleri de Adnan Oktar örgütünün kontrolünde bulunuyor, mehdilik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sanal platformlar da.

M. KEMAL DE VAR, EVRİM DE, TEVRAT DA...

Teknolojiyi en etkili kullanan yapılanmalar arasında yer alan “Adnan Oktar Suç Örgütü”, birçok konuda yapılacak kısa bir internet taramasında vatandaşların karşısına çıkabilecek türde 100’ü aşkın siteyi kontrol ediyor. “Harunyahya.org” sitesini propaganda üslerinin ‘çatısı’ olarak kullanan Oktar’ın; “Adnan Oktar diyor ki”, “Harika Bilgiler”, “Tevrat’tan Güzel Öğütler”, “Dua Etmek”, “Karanlık Tehlike Bağnazlık”, “Hazreti Mehdi”, “Atatürk ve İslam” isimli siteleri hala aktif şekilde yayın yapıyor. Adnan Oktar’ın faaliyetlerini sürdüren toplam 162 internet sitesi bulunuyor.

Çocukları da gözüne kestiren Oktar’ın “Düşünen çocuklar” adlı internet adresi beyin yıkama görevini sürdürüyor. Örgütün ayrıca “Adnan Oktar kimdir”, “Beyaz Siteler”, “Nurculuk Nedir”, “Kur’an’ın Bazı Sırları”, “Atatürk ve Komünizm”, “Hristiyanlar Hz. İsa’yı Dinlesinler”, “Şeyh Nazım Kıbrısi”, “Maneviyat Bahçesi”, “Risale-i Nur’da Mehdi” adlı siteleri erişime açık olarak propaganda yürütüyor.

MİLİTAN KAZANMA AĞI

Oktar’ın örgüt lehine beyin yıkama üssü olarak yayın yapan 100’ü aşkın internet sitesi çeşitli dillerde de yayın yapıyor. İnternet adreslerinin birçoğunda Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Azerice, Çince, Arapça, Sırpça, Boşnakça, Arnavutça, İspanyolca gibi dil seçenekleri mevcut. Progaganda merkezlerinde Azerbaycan’a özel bir ilgi gösteren Oktar’ın çoğu sitesinde Türkçe ile birlikte Azerice dil seçeneğini aktif etmiş olması dikkat çekiyor.

ENGEL BEKLENİYOR

FETÖ, DEAŞ, PKK, DHKP-C gibi karanlık örgütlerin internet üzerinden militan kazanma taktiklerine karşı yürütülen başarılı mücadelenin Adnan Oktar Örgütü için de başlatılması bekleniyor. Adnancı örgütün propagandasını yapan internet adreslerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişimin engellenmesi bekleniyor.