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Adnan Oktar'a tutuklama talebi! Mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan örgüt lideri Adnan Oktar, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:56
Adnan Oktar'a tutuklama talebi! Mahkemeye sevk edildi

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 70 şüpheliden 32'si tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

ADNAN OKTAR TUTUKLANMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 32 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Çocuğun cinsel istismarı, Nitelikli Cinsel Saldırı, Şantaj, Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri devam ediyor.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 187 kişiden 3'ünün ifadeleri alındıktan sonra emniyetten serbest bırakılması, 92'sinin de sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesinin ardından gözaltında bulunan 92 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki işlemleri tamamlandı.

Polis otobüsleriyle emniyetten çıkarılan ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen 92 kişinin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

ADNAN OKTAR'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 187 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinceAdnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Oktar'ın da yer aldığı 187 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakılmış, 92'si de sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:56
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar
  3. adnan oktar operasyonu
  4. tutuklama

YORUM YAZ

  • hercaihercai41 dk önce
    Borek yemeyi dusunuyor mu acaba, merak ettim.
  • AhmetAhmet34 dk önce
    Hayırlı olsun Yeniakitciğim. Sizin vesilenizle.. Ver mehteri ver...
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