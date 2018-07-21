Adnan Oktar'a FETÖ sahip çıktı! Bu görüntü zorlarına gitti

YENİAKİT.COM.TR - FETÖ bağlantısı ortaya çıkan Adnan Oktar Çetesi'ne (AOÇ) FETÖ sahip çıktı.

FETÖ'nün kapatılan medya organı Bugün TV'de genel yayın yönetmenliği yapan ve İngiltere'ye kaçan Tarık Toros'tan tepki geldi. Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın tutuklanmasından rahatsız olan firari Tarık Toros, tutuklanma şekli zoruna gitti.

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FETÖ'ye övgüler düzen Adnan Oktar'ın kelepçelenerek başına bastırılmasına ve eğdirilerek yürütülmesini eleştiren kaçak Tarık Toros, "Az önce Twitter'da rastladım. 6 gündür gözaltındaki Adnan Oktar'ı muayeneye götürürken ellerini arkadan kelepçelemişler, başına ve boynuna bastırmışlar, rükuda yürütüp polis aracına da öyle bindiriyorlar. Kameralar önünde aşağılama, güç gösterisinden başka şey değil" ifadesinde bulundu.

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FETÖ'cü Tarık Toros'un bu sözlerine karşılık vatandaşlar "Sıra sana FETO'ya da gelecek" tepkisinde bulundu.

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