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Adnan Oktar'a en yakın isim yakalandı! Film gibi operasyon

Kendisine ve grubuna yönelik yapılan büyük operasyon sonrası tutuklanan Adnan Oktar’ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara’da film gibi bir operasyonla yakalandı. Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan koruma Özyaşar İstanbul’a getirildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:33
Adnan Oktar'a en yakın isim yakalandı! Film gibi operasyon

Adnan Oktar'ın silahlı yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara'da film gibi bir operasyonla yakalandı. Küçük kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Cüneyt Özyaşar İstanbul'a getirildi. Bu gözaltı ile birlikte Adnan Oktar suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 170'e yükseldi.

Cüneyt Özyaşar ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevkedildi. Cüneyt Özyaşar'ın ağabeyi Harun Özyaşar'ın da firari olduğu ve Ukrayna'da faaliyet gösterdiği öğrenildi.

(Sabah) 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:33
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Adnan Oktar
  4. Cüneyt Özyaşar
  5. Yakın koruma
  6. operasyon

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