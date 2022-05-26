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Gündem Adnan Oktar yeniden hakim karşısına çıkacak
Gündem

Adnan Oktar yeniden hakim karşısına çıkacak

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi'nin Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davasında değişen oranlarda verilen hapis cezalarını geçtiğimiz ay bozarak yerel mahkemeye gönderdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, kararın bozulmasının ardından yeni bir tensip zaptı hazırladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 18:21:00 - 2022-05-26 18:44:51
Adnan Oktar yeniden hakim karşısına çıkacak

İSTİNAF'IN TAHLİYE ETTİĞİ SANIKLARDAN BAZILARI HALEN YAKALANAMAD

Hazırlanan tensip zaptında 86 kişi mağdur sıfatıyla yer alırken 215 kişi sanık sıfatıyla yer aldı. Mahkeme, hazırladığı tensip zaptında aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna, Alev Babuna'nın da aralarında bulunduğu 71 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutukluluk halinin devam gerekçesi olarak, sanıkların üzerine atılı çeşitli suçlardan somut delillerin varlığını ve İstinaf 1.Ceza Dairesi'nin tahliye kararının ardından haklarında İstinaf 2. Ceza Dairesi'nce yakalama emri çıkarılan sanıkların halen yakalanamamış olmasını gösterdi.

MİT'E VE DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI'NA MÜZEKKERE YAZILACAK

Tensip zaptında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Dışişleri Bakanlığı'na da suça konu Akkuyu Nükler Santrali ve Soçi görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni hangi seviyede, hangi birimler tarafından temsil edildiği konusunda müzekkere yazılmasına da karar verildi.

Mahkeme Ali Kasap, Aydın Kasap, Sibel Yılmaztürk, Dolunay Tezin, Muhammed Kürşat ve Erkan Seyhan hakkında yakalama emri düzenlenmesine de hükmetti.

SİLİVRİ'DE YARGILANACAK

Mahkeme sanıkların Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde bulunan duruşma salonlarında 6 Eylül 2022 tarihinde yeniden hakim çıkmasına karar verdi.

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