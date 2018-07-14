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Adnan Oktar ve grubunun aylık geliri dudak uçuklattı!

Yıllardır kendisini dini, bilimsel kitaplar yayınlayan bir kanaat önderi olarak tanıtan ve 'Mehdilik' iddiaları ile gündemden düşmeyen Adnan Oktar ve suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi. Mali Şube ekiplerinin araştırmalarında, sahte Mehdi Oktar ve grubunun aylık 1 milyon doların üzerinde para kazandığı tespitinin yapıldığı iddia edildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:56
Adnan Oktar ve grubunun aylık geliri dudak uçuklattı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın da bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 182'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına henüz başlanmadığı, diğer 53 kişinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin operasyon kapsamında evde ele geçirdiği malzeme, para, silah, mermi ve dijital malzeme ile dokümanların sayım ve kontrollerinin devam ettiği belirtildi.

AYLIK 1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE GELİR

Mali Şube ekiplerinin araştırmalarında, Adnan Oktar ve grubunun yayıncılık şirketi ve televizyon kanalı üzerinden aylık 1 milyon doların üzerinde para kazandığı tespiti yapıldığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin yurt dışındaki tanınmış şirketlerin isimlerine benzer adlarda firmalar kurarak, yabancı ülkelerde haksız kazanç sağladığı iddiasıyla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Söz konusu iddialara ilişkin MASAK ve adli birimlerin çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 07:56
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