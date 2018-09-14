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Adnan Oktar soruşturmasında ilk tahliye!

Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan Ayça Pars avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

14 Eylül 2018 Cuma 09:01
Adnan Oktar soruşturmasında ilk tahliye!

Tahliye kararını İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi verdi. Pars, tutuklu olduğu Kocaeli F1 Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden salıverildi. Pars, “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak” suçundan tutukluydu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Ayça Pars, soruşturma kapsamında tahliye edilen ilk isim oldu.

AYÇA PARS'IN GÖREVİ NEYDİ?

Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberde Ayça Pars için şu ifadeler yer aldı, ’’Canlı yayınlarda rejide Meral Kalça ile görev yapar, Yayınevindeki işlerle ilgili yöneticidir. Örgütün internet sitelerinin şifreleri kendisinde durur, yayından kaldırılan internet içeriklerinin bulunduğu hard diskleri saklar. Yönetici bacıdır.’’

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:01
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
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