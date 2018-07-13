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Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgütle ilişkili olduğu tespit edilen 86 şirkete kayyum atandı. Örgütün aylık kazancının ise 10 milyon dolar civarında olduğu ileri sürüldü.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:10
Adnan Oktar örgütünün aylık kazancı ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube'since Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden 190'ı gözaltına alınırken, örgütün ekonomik yapılanması da ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 2 yıl önce başlatılan soruşturmada örgütün 86 şirketi tespit edildi. Bu şirkertlerle örgüte ait olduğu öne sürülen Milli Değerleri Koruma Vakfı, Teknik Bilim ve Araştırma Vakfı ve bir derneğe kayyum atandı.

KARA PARA, DOLANDIRICILIK, HAYALİ İHRACAAT

Araştırmalar örgütün ticaretteki karanlık yüzünü de ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalarda örgüt uluslararası şirketlerle ticaret yaparken önce güven sağladı. Bunun için yüklü miktarda ürün alımı yapıldı. Ödemeler düzenli olarak hesaplara yatırıldı. Ancak daha sonraki yüklü miktarda işlem yapan firmalara ödemeler kesildi. Şebekenin bankalardan şirketlerin adına kredi çektiği, bu firmaların başka kişilere devredilerek ödeme yapılmadığı da öne sürüldü. Şebekenin ayrıca hayali ihracat yaptığı da yapılan tespitler arasında.

200 BİN LİRA KİRAYLA LÜKS VİLLA

Polisin tespitine göre, onlarca adres kullanan yapının mensuplarının lüks villalar kiralayıp, lüks hayat yaşadığı ve kiralanan bu villaların bazılarına 200 bin lira kira ödediği öne sürüldü. Örgütün bir çok üyesinin gayrimenkulüne de sonradan el koyarak zorla sahip olduğunun tespitler arasında bulunduğu öğrenilirken Birçok örgüt üyesinin mirasına sahip olunması için de belge imzalatıldığının tespit edildiği öğrenildi.

AYLIK 10 MİLYONLUK KAZANÇ

Polisin şu anki tespitine göre, örgütün aylık kazancı 10 milyon dolar civarında ancak soruşturmanın daha da derinleşmesiyle bu rakamın daha da yükselebileceği belirtiliyor. Tespit edilen tüm mal varlıklarına el konulan yapının milyonlarca dolarlık taşınmaz ve değerli eşyaya da sahip olduğu ortaya çıkarıldı.

ESERLER İNCELEMEYE ALINDI

Operasyon kapsamında basılan depolardan çıkan 4 kamyon dolusu tablo, vazo, el yazması eserler, altın varaklı el oyması eşyaların da tarihi eser olup olmadığının incelendği öğrenildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tasnifi yapılarak istiflenen eşyaların tarihi eser olmasa dahi milyonlarca lira değere sahip olabileceği belirtiliyor.

KEDİCİKLER İÇİN İSRAFTAN KAÇINMAMIŞLAR

Polisin tespitine göre, örgüt elde edilen paraların bir kısmını, yeni eleman devşirilmesi için kullanıyor. Genç erkeklerin bu paralarla lüks araçlar ve lüks hayat yaşadığı, yapıya yeni kadılar kazandıtdığı öne sürülüyor. Evlerde hapis edildikleri iddia edilen bazı kediciklerin kıyafet alışverişinde ise en lüks markaların tercih edildiği belirtiliyor. Tespitlere göre, bazı kadınlar tişört istediğinde belirlenen markanın o sezonki tüm model ve rengindeki ürünü alınıyormuş.

Milliyet

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:10
  1. Adnan Oktar
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • hercaihercai26 dk önce
    Bu kadar paranin icine pe...enklik meslegi de giriyordur eminim! 24 saatte 20 kisi alikoydugu kadin ve kizlara tecavuz ediyorsa bunda bir is var derim! Cocuk yastaki kizlari da godomanlara pazarliyorlardi o zaman.
  • hercaihercai28 dk önce
    Tamam anladik. Ama 15 Temmuz darbecilerinden 36 si serbest birakilmis onca sehide ve zarara ragmen! Bunlar da 3 ay sonra serbest birakilir.. Gibi gorunuyor..
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