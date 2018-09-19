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Adnan Oktar örgütüne kötü haber! Dava düştü

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 11 kişinin yargılandığı davada mahkeme, zaman aşımından dolayı davanın düşmesine karar verdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:05
Adnan Oktar örgütüne kötü haber! Dava düştü

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Metin Rakipoğlu ve Vedat Mercan ile mağdurların avukatların katıldı.

Duruşmada söz alan mağdur avukatları, delillerin gereği gibi toplanması için talepte bulundukları halde sadece sanık lehine olan delillerin toplandığı iddia ederek, bu nedenle mahkeme heyeti tarafsızlığını kaybettiğini öne sürerek, "heyeti ret" talebinde bulundu.

Talebi karara bağlayan mahkeme heyeti, aynı konuda defalarca talepte bulunulduğu, bu aşamada yapılan istemin davayı uzatma amacına yönelik olduğu gerekçesiyle hakim reddinin talebinde yeniden bir karar vermeye yer olmadığına hükmetti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı da bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar etti.

Duruşmada, sanıklara son sözleri soruldu.

Sanık Vedat Mercan, sanık Metin Rakipoğlu, haklarında suçlamaları reddederek, beraat kararı verilmesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Adil Serdar Saçan, Ahmet Erdoğan, Metin Rakipoğlu, Necati Kurt, Osman Köprü, Semih Günaydın, Serdal Akça, Vedat Mercan, Selahattin Kıraç, Bülent Kurt ve Ahmet İhtiyaroğlu hakkında ''işkence'' yaptıkları iddiasıyla açılan davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

Sanık Adil Serdar Saçan'ın ayrıca üzerine atılı ''resmi belgede sahtecilik'', ''iftira'', ''delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme'' suçlarından da beraatine hükmeden heyet, ayrıca sanık Özer Altınyuva hakkında da ''yalan tanıklık'' suçundan açılan davanın suç unsurları oluşmadığından beraatine oy birliğiyle kararlaştırdı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, mağdur ve müştekilerin, kamuoyunda ''Adnan Hocacılar'' olarak bilinen gruba yönelik çalışmalar sonucunda 12 Kasım 1999'da gözaltına alındıklarını ve suçlamaları kabul etmeleri için kötü muameleye maruz bırakıldıklarını iddia etmişlerdi.

Soruşturmada verilen takipsizlik kararının Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kaldırıldığı bildirilen iddianamede, söz konusu tarihte Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli sanıkların ''işkence yapma'' suçunu düzenleyen TCK'nin 94. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istenmişti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 11:05
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

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