Adnan Oktar operasyonunda ünlü işadamının kızları da tutuklandı

Adnan Oktar soruşturması derinleştikçe örgüt içi bağlantılar bir bir çözümleniyor.

Son yapılan operasyon kapsamında, Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan ünlü bir kuyumcunun kızları Mine ve Meral Kalça'nın da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. İki kız kardeşin ise örgüt içinde yönetici konumunda olduğu ortayaçıktı.

DAİRESİNİ OKTAR'IN TALİMATIYLA BAŞKA BİR ÜYENİN ÜSTÜNE YAPTIRDI

Kapalıçarşı'daki dükkan sahibi olan ünlü kuyumcunun kızları Mine ve Meral Kalça, örgüt içi yönetici suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca Mine Kalça'nın Üsküdar'daki dairesini Oktar grubuna verdiği iddia edildi. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Kalça'nın, Adnan Oktar'ın talimatı ile Üsküdar'daki dairesini bir örgüt üyesinin üzerine yaptırdığı öne sürüldü.

Yetkililer, dairenin satış işlemlerini inceleme altına aldı.

Adnan Oktar Operasyonunda, Kapalıçarşı'daki Ünlü Kuyumcunun Kızları Mine ve Meral Kalça Tutuklandı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/adnan-oktar-operasyonunda-kapalicarsidaki-unlu-kuyumcunun-kizlari-mine-ve-meral-kalca-tutuklandi-24da90.jpg" alt=""/>

OKTAR'LA DOĞRUDAN BAĞLANTILI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 28 yıldır Adnan Oktar'ın grubunda yer alan Mine Kalça'nın örgüt içinde 'İmam bacılar' konumunda olduğu belirlendi.

Örgüt üyelerine görev dağılımı yaptığı belirtilen Kalça'nın, 'İmam kardeşler' ile birlikte aynı yetkilere sahip olduğu hazırlanan fezlekede yer aldı. Mine Kalça'nın kız kardeşi Meral Kalça'nın da örgüt içinde etkin bir isim olduğu belirlendi.

Fezlekeye giren ayrıntılarda, Meral Kalça'nın örgüt lideri Adnan Oktar'la doğrudan bağlantılı şekilde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

2 KIZ KARDEŞ TUTUKLANDI

İki kız kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.