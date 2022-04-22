Adnan Oktar hakkında sürpriz karar!

Haber7'deki habere göre; Organize Suç Örgütü lideri Adnan Oktar, kolluk kuvvetleri eşliğinde tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden alınarak İstanbul Havalimanı üzerinden başka bir cezaevine nakledildi.

Adnan Oktar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

2021 yılının Mayıs ayında da Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı 'Aslanlar' diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar'ın, uyarılara kulak asmayınca Batman’a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı.

Adalet Bakanlığı'nın, Adnan Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.

Türkiye günlerce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 1. Ceza Dairesi’nin Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında verilen skandal kararı konuşmuştu.

Hukukçular yaptıkları açıklamalarda, "Bu skandal kararı 'Adnan Oktar’ın avukatları bile böyle bir karar yazmaya cesaret edemez" şeklinde yorumlamıştı. Bu karar hakkında son sözü BAM 3. Ceza Dairesi söyledi. Daire, yapılan itirazları inceledi. 61 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi, 3. Ceza Dairesi'nin görüşerek verdiği kararda ilginç gerekçeler olduğu görüldü.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 30 Mart 2022 tarihli müzekkeresi ile sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmiştir. 2. Ceza Dairesi’nin sanıkların tutuklanmasına dair kararı incelendiğinde; suçun niteliği ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması dikkate alınarak kararın yerinde olduğu anlaşılmaktadır. İtirazların reddine karar verilmiştir."

Bu gelişmelerin ardından Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında yaşanan hukuk skandallarına bir yenisinin daha eklendiği anlaşıldı. Örgüt hakkında skandal karara imza atan 1. Ceza Dairesi, 61 sanığın yeniden tutuklanmasına yapılan itirazı reddeden mahkeme kararını, müşteki avukatlarına vermediği ve UYAP’a da yüklemediği ortaya çıktı. Bunun üzerine, müşteki avukatları 1. Ceza Dairesi Başkanı hakim Reyhan Yaman ve üyeler hakkında yeniden şikayette bulundukları öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Hakim Reyhan Yaman ve mahkeme üyeleri hakkında, HSK bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kararının ardından Adnan Oktar Suç Örgütü mağdurları avukatları da mahkeme heyetini HSK’ya şikayet etmişti. Toplam 180 şikayetçi, cinsel tacize uğramış genç kız ve silahlı saldırıya uğramış bir polisin vermiş olduğu ifadeleri yok sayan, mahkemenin bu kararı hukuk çevrelerinde çok tartışıldı. Bu karar bazı hukukçular tarafından 2015 yılında İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hukuk gaspı yaparak, Tahşiyeciler Kumpası davasından tutuklu 75 sanığı serbest bırakılması kararına benzetildi. Bu gelişmenin ardından müşteki avukatları bu skandal karara imza atan İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi üyelerini Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayet etti.

Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla 11 Temmuz 2018'de gözaltına alındı ve 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.