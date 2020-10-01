Adnan Oktar davasında ilginç savunma!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, içlerinde örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da yer aldığı 76'sı tutuklu 238 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yapılan duruşmaya içlerinde örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu birçok tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada, ana dava dosyası ile birleştirilen ek iddianamelerle ilgili savunma hazırlamak için zaman isteyen tutuklu sanıklar Ceyda Ertüzün ve Ayşegül Hüma Babuna ile tutuksuz sanık avukat Eşref Nuri Yakışan'ın savunması alındı.

İlk iddianamede "örgüt üyeliği" suçundan haklarında dava açılan fakat dosyaya giren yeni belge ve bilgiler ışığında "örgüt yöneticiği" suçundan haklarında ek iddianame düzenlenen Ertüzün ve Babuna, haklarındaki iddiaları kabul etmedi.

Yargılama sırasında sanıklardan Mehmet Noyan Orcan'ın avukatı olan fakat ek iddianamede hakkında "tehdit" ve "örgüt üyeliği" suçundan dava açılan sanık Eşref Nuri Yakışan savunmasında, örgüt bağını reddetti.

Müşteki avukatları, çapraz sorgusunda, sanık Yakışan'a babasının A9 Tv'nin iftar programlarındaki fotoğrafları gösterildi. Sanık Yakışan, "Babama benziyor ama olmayabilir." ifadesini kullandı.

Sanık Yakışan, soru üzerine avukatlığa başlamadan önce İstanbul ve Amasya'da maddi karşılık beklemeden örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın kitaplarını dağıttığını belirterek Oktar'a hakaret eden kişilerden davacı olduğunu söyledi.

2017 senesinde, bazı sanıklar ile HTS kayıtları belirlenen sanık Yakışan, bunun avukat-müvekkil ilişkisinden kaynaklı görüşmeler olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine bir müşteki avukatı, sanığa 2017'de henüz stajyer avukat olduğunu anımsatarak görüşmenin içeriğini sordu. Sanık Yakışan ise görüşme içeriklerini hatırlamadığını iddia etti.

Skandal savunma: Adnan Oktar'ı övücü paylaşımları ben yapmadım, emniyet koymuş olabilir

Sanık Yakışan'a bu defa, sosyal medya hesabındaki örgüt elebaşısı Adnan Oktar'ı övücü paylaşımları soruldu. Yakışan, sosyal medya hesabında bu tür paylaşımlar yaptığını anımsamadığını, bunları emniyetin koymuş olabileceğini ileri sürerek bir skandala imza attı.

Sanık Yakışan'a, müşteki avukatlarından Eser Çömlekçioğlu'na Adnan Oktar'ın selamını götürerek tehdit etmesindeki amacının ne olduğu sorusu da yöneltildi.

Yakışan bunun üzerine tehditte bulunmadığını, Adnan Oktar'ın selam söylemediğini ileri sürerek, avukatın kendi reklamını yapmak için bu iddiayı ortaya attığını iddia etti.

Duruşmanın sanıkların savunmalarının alınması ile sürdürülmek üzere 12 Ekim tarihine ertelendiği bildirildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 bin 908 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatı ile bulunuyor.

İddianamede, müşteki ve mağdurların beraberinde 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer veriliyor.

Ayrıca iddianamede sanık Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisinin bulunduğu anlatılıyor.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar şu şekilde:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel saldırı, cinsel istismar, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eziyet, şantaj, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 3628 sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

Çocuğun cinsel istismarı, FETÖ'ye yardım etme suçlamaları da var!

İddianamede, örgütün elebaşısı Adnan Oktar hakkında, ise ''nitelikli cinsel saldırı'', ''çocuğun nitelikli cinsel istismarı'', ''devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme'', ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'', 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''resmi belgeyi yok etmek'', ''6136 Sayılı Kanun'a muhalefet'', ''eğitim öğretim hakkının engellenmesi'', ''eziyet etme'', ''şantaj'', ''cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', ''3628 sayılı Kanun'a muhalefet'', ''hakaret'', ''tehdit'', ''dolandırıcılık'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''suçluyu kayırma'' ve ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması'' suçlarından toplam 420 yıldan 871 seneye kadar hapisi talep ediliyor.

Yine iddianamede, 11 müşteki-sanık hakkında ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma'' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında benzer suçlardan hapis cezaları isteniyor.

Ek iddianame düzenlenmişti

Yargılama devam ederken, içlerinde örgütün elebaşısı Adnan Oktar ile ana davadan tutuklu bazı sanıkların da yer aldığı 18 kişi hakkında ek iddianame düzenlenmiş, iddianame ana dava dosyası ile birleşmişti.

Ek iddianamede, 18 sanığın ", "örgüt üyeliği", "nitelikli cinsel saldırı", "hürriyeti tahdit", "tehdit" ve örgüte yardım" suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.