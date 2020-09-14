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Gündem Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı: "Süleyman Soylu'yu aldırtacağım!"
Gündem

Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı: "Süleyman Soylu'yu aldırtacağım!"

Bursa ve Mersin’de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ sempatizanlarından birisi adliyeye götürülürken ''Süleyman Soylu'yu aldırtacağım'' diye bağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:22:00 -
Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı: "Süleyman Soylu'yu aldırtacağım!"

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışma kapsamında Bursa ve Mersin'de sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ propragandı yaptığı tespit edilen kişilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Baskın yapılan evlerde örgüte ait çok sayıda malzemeve dijital materyaller ele geçirilirken yapılan incelemede bunların DAEŞ propagandasında kullanılması amacıyla biriktirildiği tesğpit edildi.

"Soylu'yu aldırtacağım"

Operasyonda yakalanan 5 kişi de gözaltına alındı. Bursa TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan 5 şüpheli, adliyeye sevk edilirken garip bir olay yaşandı.

Polis nezaretinde adliye binasına götürülen bir DAEŞ sempatizanı Süleyman Soylu’yu aldırtacağım” diye bağırdı. Polis, bağıran şüphelinin ağzını hemen kapattı.

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Yorumlar

Hasan

Eski dostlar dusman oldu demekki
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4321

allah fırsat vermessin hadi alçak terörist sen kimsindi ülkenin bakanını tehdit ediyorsun alçak
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