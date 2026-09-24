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Aktüel Adliyelerde alarm: Silahlı çocuk vakaları 6 bine dayandı!
Aktüel

Adliyelerde alarm: Silahlı çocuk vakaları 6 bine dayandı!

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Adliyelerde alarm: Silahlı çocuk vakaları 6 bine dayandı!

Adalet Bakanlığı kayıtları, adliyelere yansıyan çocuk suçluluğundaki çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Silahla yakalanarak sanık sandalyesine oturan çocukların sayısının 5 bin 574’e yükseldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı kayıtları, adliyelere yansıyan çocuk suçluluğundaki çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Silahla yakalanarak sanık sandalyesine oturan çocukların sayısının 5 bin 574’e yükseldiği belirtildi.

Okullarda peş peşe yaşanan silahlı olayların ardından artan endişeler üzerine Meclis de harekete geçti.

Maraş, Urfa ve Manisa'da okulları hedef alan saldırılar velilerin yüreğini ağzına getirdi.

Ölümcül silahlara bu denli kolay erişilmesi tepkileri çığ gibi büyüttü.

 

4 Yılda Korkunç Tırmanış

Bakanlık verileri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. 6136 Sayılı Kanun kapsamında ceza mahkemelerinde yargılanan 12-17 yaş arası sanık çocuk sayısında patlama yaşandığı aktarıldı. 2022'de 3 bin 352 olan dosya sayısının, 2024'te 5 bin 88'e, 2025 yılı sonunda ise 5 bin 574'e ulaşarak 6 bin sınırına dayandığı kaydedildi.

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