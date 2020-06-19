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Aktüel

Adliye çıkışı silahlı saldırının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun Adliyesi çıkışı bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:29:20 -
Adliye çıkışı silahlı saldırının şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun Adliyesi çıkışı bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Samsun Adliye Sarayı’nın karşısında bulunan Şehitler Sokak’ta dün saat 10.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile adliyeye gelen U.G. adliye çıkışı kendisini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan ve 3 yerinden vurulduğu tespit edilen U.G., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olaydan sonra yakalanan S.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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