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Adli yıl açılışında “15 Temmuz” vurgusu

2019-2020 İzmir Adli Yıl Açılışı Töreninde konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, “Türk yargısı, 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık örneği göstererek, yargı tarihinde görülmemiş bir tavır sergileyerek, demokrasisine ve devletine sahip çıkmıştır.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Adli yıl açılışında “15 Temmuz” vurgusu

2019-2020 İzmir Adli Yıl Açılışı Töreninde konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, “Türk yargısı, 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık örneği göstererek, yargı tarihinde görülmemiş bir tavır sergileyerek, demokrasisine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu irade hala ayaktadır. Bundan sonrada daima ayakta kalacaktır” diye konuştu.


İzmir Adliyesi protokol kapısı girişinde yapılan 2019-2020 Adli Yıl Açılışı Törenine İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İzmir Adli Yargı Komisyon Başkanı İbrahim Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Adliye önündeki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Adliye içerisinde devam eden törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesine yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can’ı anarak başladığı konuşmasında, “Yargı bir saç ayağı. Bu saç ayağının birbirinin birbirine ihtiyacı var. Birbirinin gücüne, desteğine ihtiyacı var. Biz kavga değil, dayanışma için varız. Biz sürtüşme için değil, birlikte fikir üretmek, Türk yargısını ayağa kaldırmak daha ileriye götürmek için varız. Bunun için yargı paydaşları ve yargı dışındaki kurumlarla her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazırız. Türk yargısı 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık örneği göstererek, yargı tarihinde görülmemiş bir tavır sergileyerek demokrasisine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu irade hala ayaktadır. Bundan sonrada daima ayakta kalacaktır. Bu bilinçteyiz. Bu sorumluluk altında devletin ve toplumun yargıdan beklentilerinin farkındayız. Bu farkındalık hem değişime uymak, hem dayanışma içinde olmak, hem birlikte hareket etmek hem de çağa ayak uydurmak gibi çok bir sorumluluğu gerektiriyor. Bu sorumluluk sadece yargının üç paydaşı için değil, devletimizin tüm kurumlarının üzerinde olan bir hükümlülüktür. Bu bilinçle hareket ederek, yargının tüm paydaşları ve devletimizin tüm kurumların yetkililerine seslenmek istiyorum; İzmir’de yargıyı hep beraber gelin onurlu ve saygın bir yere taşıyalım. Toplum ve devlet bizden bunu beklemektedir” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından gerçekleşen resim sergisi açılışıyla tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
  1. sergi
  2. resim sergisi

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