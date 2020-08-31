Adli Tıp Kurumu'ndan personel alım ilanı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 60 personel alınacak.
Verilen ilana göre, Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı alınacak.
Personelin sözlü sınavla alınacağı belirtilirken, 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar sözlü sınava başvurabilecekler.
7 Eylül Pazartesi saat 10.00'da başlayacak olan başvurular 18 Eylül Cuma saat 17.00'de sona erecek.
Sözlü sınavlara ilan edilen aday kadrosunun 10 katı çağırılacak.
Başvurular Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" adresli resmi internet sitesi üzerinden alınacak.