  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adli Tıp Kurumu'ndan personel alım ilanı
Gündem

Adli Tıp Kurumu'ndan personel alım ilanı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 60 personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 03:21:00 -
Adli Tıp Kurumu'ndan personel alım ilanı

Verilen ilana göre, Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı alınacak.

Personelin sözlü sınavla alınacağı belirtilirken, 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar sözlü sınava başvurabilecekler.

7 Eylül Pazartesi saat 10.00'da başlayacak olan başvurular 18 Eylül Cuma saat 17.00'de sona erecek.

Sözlü sınavlara ilan edilen aday kadrosunun 10 katı çağırılacak.

Başvurular Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" adresli resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar
Gündem

Yunan profesörün Türkiye ve Yunanistan hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı... Apar topar programı bitirmek zorunda kaldılar

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesörün Türkiye hakkındaki sözleri stüdyoyu karıştırdı. Ülkesinin tutumunu eleşt..
Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu
Siyaset

Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu

Terör örgütü DHKP-C militanı Ebru Timtik'i öven ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tehdit eden CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mu..
Türkiye'den
Dünya

Türkiye'den "Savaş sebebi" açıklamasına Yunanistan'dan küstah cevap

Türkiye'nin 'benzeri görülmemiş' tehditlerde bulunduğunu iddia eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı "Yunanistan'ın egemen haklarını hayata ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı