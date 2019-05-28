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Adli tatil ne zaman ayın kaçında?

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin ne zaman başlayacağı, adliyelerde çeşitli işleri olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, adli tatil ne zaman? 2019 yılı adli tatil ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

28 Mayıs 2019 Salı 18:19
Adli tatil ne zaman ayın kaçında?

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilin ne zaman başlayacağı, adliyelerde çeşitli işleri olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, adli tatil ne zaman? 2019 yılı adli tatil ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

2019 yılı adli tatil ne zaman?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri yer alıyor.

Adli tatilde görülen davalar

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 18:19
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