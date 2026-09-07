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Gündem Adli mercilerin soruşturması derinleşti! Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi
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Adli mercilerin soruşturması derinleşti! Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

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Adli mercilerin soruşturması derinleşti! Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla sorgulanan Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen dev soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Ahmet Gökçek ve Hülya Göçek, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

 

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