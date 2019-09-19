Adıyman'da tarlaya çalışmaya gitti, yılan ısırığı canından etti! Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalışmaya gittiği tarladan ölü bulunan Cuma Emre'nin yılan ısırması sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Emre, evinin yakınlarındaki tarlasına çalışmaya gitti. Akşam saatlerine kadar eve gelmeyince ailesi Emre'yi aramaya çıktı. Ailesi, tarlada hareketsiz yatarken bulduğu Cuma Emre için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Emre'nin yılan ısırığına bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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