Adıyamanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.26 Mart 2019 Salı 19:03
Adıyaman’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Adıyaman Havalimanı’ndan karayoluyla Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde bulunan miting alanına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek isteyen vatandaşlar soğuk hava ve yağmura rağmen saatlerce bekledi. Vatandaşların yoğun sevgisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanına geçerek burada halka hitap etti.
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