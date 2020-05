Adıyamanlılar Vakfı gönüllere dokunmaya devam ediyor

Adıyamanlılar Vakfı Ramazan ayı içerisinde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ulaşarak yardım paketlerini teslim ediyor.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Abdülhamit Ünsal, yapılan yardımlarla Adıyaman Vakfı yöneticileri gönüllere dokunarak, insanların hayır duasını alıyor. Her yıl Ramazan ayı içerisinde yaptıkları yardımlarla maddi durumu iyi olmayan insanlara ulaştıklarını ifade eden Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Abdülhamit Ünsal, “Vakfımız, ‘İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır’ düsturu ile eğitim, kültür, sanat, sağlık, ilmi araştırma, sosyal yardım ve dayanışmanın yanı sıra başta Adıyaman ilimiz ve çevresi olmak üzere ülkemizin kalkınması ve tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. Ayrıca vakfımız kurulduğu günden bu yana bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Amacımız hayırseverlerin desteğiyle hizmetlerini sürdürmeye devam eden, imkanı olan ile ihtiyacı olan arasında bir köprü olma düsturu ile aydınlık yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize gelişmelerinde katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmaları yaparken her türlü imkanı seferber etmeye devam eden Adıyamanlılar Vakfı ülkemiz başta olmak üzere dünyanın neresinde bir ızdırap ve yardım çığlığı duysa hiç tereddüt etmeden yardım eden ve yardıma hazır olan büyük ve güçlü bir ailedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda vakıf olarak yardıma muhtaç ailelere ulaşarak, onlara yardımcı oluyoruz. Bu çalışmamızla da insanlarımızın hayır duasını alıyoruz. Adıyaman’da yaptığımız bu yardım çalışmamızda vakıf gönüllerimiz bizzat kendileri ailelere bu kolileri ulaştırdı. Ramazan kolilerinin temini için maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizden, kolilerimizin hazırlanması ve dağıtımında emeği geçen vakıf gönüllüsü dostlarımızdan, vakfımızın her türlü faaliyetlerinde bulunan ve şimdide bizi yalnız bırakmayan geleceğimizin teminatı bursiyer öğrencilerimizden Allah razı olsun. Amacımız tüm dünyanın ve Türkiye’mizin geçtiği bu zorlu süreçte Ramazan ayının manevi ikliminde bir nebzede olsa gönüllere dokunabilmektir. Halkımızın Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik eder, insanlık olarak içinde bulunduğumuz bu zor süreçten kurtuluşumuza vesile olmasını rabbimden temenni ederiz” diye konuştu.