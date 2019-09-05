Adıyaman'ın Kahta ilçesinde market yangını
Kahta ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, market, kullanılamaz hale geldi.05 Eylül 2019 Perşembe 16:49
İlçeye bağlı Menderes Mahallesi'ndeki markette, sabah saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Marketten alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Market, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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