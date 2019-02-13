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Adıyaman'dan kötü haber: 8 öğrenci yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki servis minibüsü iki servis minibüsü, Aktaş köyü yakınlarında çarpıştı. Olayda 8 öğrenci yaralandı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:33
Adıyaman'dan kötü haber: 8 öğrenci yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, taşımalı sistem kapsamındaki plakaları öğrenilemeyen Mustafa Adak ve Nurettin Baş'ın kullandığı iki servis minibüsü, Aktaş köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, öğrenciler Rümeysa Arslan (11), Nurseda Arslan (10), Merve Arslan (12), Mehmet Reşat Arslan (12), Mehmet Sinan Arslan (12), Seyit Ahmet Arslan (10), Eyüp Arslan (12) ve Zeynep Nur Arslan (11) yaralandı.

Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:33
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