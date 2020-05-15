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Adıyaman'daki yüzen adaların bir kısmı kıyıya yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:39:35 -
Adıyaman'daki yüzen adaların bir kısmı kıyıya yaklaştı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan yüzen adaların bir kısmı, suyun azalması nedeniyle kıyıya yaklaştı.

Özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği yüzen adaların yer aldığı baraj gölünde su seviyesi mevsimin de etkisiyle azaldı.

Suyun azalmasıyla yüzen adaların bir kısmı kıyıya çok yakın noktaya geldi.

Bazı vatandaşlar yüzen adaları ziyaret edip, fotoğraf çekti.

Ziyaretçilerden Gürkan Sabuncu, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sona erdiğinde herkesi yüzen adaları görmeye davet ederek, "Burası her mevsim çok güzel." dedi.

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