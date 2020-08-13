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Aktüel

Adıyaman'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:11:53 -
Adıyaman'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Oyalı Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan M.B. ve E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Besni'de 31 Temmuz'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

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