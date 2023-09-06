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Yerel Adıyaman’daki salgının sebebi ortaya çıktı
Yerel

Adıyaman’daki salgının sebebi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 09:31:00 -
Adıyaman’daki salgının sebebi ortaya çıktı

Adıyaman’da yüzlerce vatandaş hastanelik oldu. Besni ilçesinde yaklaşık 4 bin kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere koştu. Salgının sebebinin, içme suyuna karışan rota virüsü olduğu belirlendi.

Adıyaman’da yüzlerce vatandaş hastanelik oldu. Besni ilçesinde yaklaşık 4 bin kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere koştu. Salgının sebebinin, içme suyuna karışan rota virüsü olduğu belirlendi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kusma ve mide bulantısı şikayetiyle yaklaşık 4 bin vatandaş hastanelere başvurdu.

Vatandaşların bazıları ayakta tedavi edilirken, bazılarına da serum bağlandı.

Salgın şüphesi üzerine ilçenin içme suyu şebekesinden numuneler alındı.

Alınan numunelerde içme suyunda rota virüsü tespit edildi.
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Besni Kaymakamlığından önceki gün yapılan açıklamada, şehirdeki şebeke suyunun içilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu.

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