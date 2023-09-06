Adıyaman’daki salgının sebebi ortaya çıktı
Adıyaman’da yüzlerce vatandaş hastanelik oldu. Besni ilçesinde yaklaşık 4 bin kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere koştu. Salgının sebebinin, içme suyuna karışan rota virüsü olduğu belirlendi.
Adıyaman’da yüzlerce vatandaş hastanelik oldu. Besni ilçesinde yaklaşık 4 bin kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere koştu. Salgının sebebinin, içme suyuna karışan rota virüsü olduğu belirlendi.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde kusma ve mide bulantısı şikayetiyle yaklaşık 4 bin vatandaş hastanelere başvurdu.
Vatandaşların bazıları ayakta tedavi edilirken, bazılarına da serum bağlandı.
Salgın şüphesi üzerine ilçenin içme suyu şebekesinden numuneler alındı.
Alınan numunelerde içme suyunda rota virüsü tespit edildi.
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Besni Kaymakamlığından önceki gün yapılan açıklamada, şehirdeki şebeke suyunun içilmemesi konusunda vatandaşlara uyarıda bulunulmuştu.