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Yerel

Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Adıyaman'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

2019-10-29 17:32:00 -
Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Kahta yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Şevket Çakır'ın kullandığı 02 D 6037 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 12 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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