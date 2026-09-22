Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 83 fişek ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adıyaman'da Başsavcılık koordinesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı; sentetik kannabinoid ve 83 fişek ele geçirildi.
Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Ekiplerin yaptığı aramalarda sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatlarının yanı sıra 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve farklı çaplarda 83 adet fişek ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.