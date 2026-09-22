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Yerel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 83 fişek ele geçirildi
Yerel

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 83 fişek ele geçirildi

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 83 fişek ele geçirildi

Adıyaman'da Başsavcılık koordinesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı; sentetik kannabinoid ve 83 fişek ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatlarının yanı sıra 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve farklı çaplarda 83 adet fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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