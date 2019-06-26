Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Operasyonda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Tecir köyü Holuk mevkisinde tek katlı, kapı ve pencereleri olmayan bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde bulunan E,Y, T.U, M.D, K.Ş.K. ve S.Y'yi "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan gözaltına aldı.

Operasyonda 3 paket halinde 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürü Metin Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl içinde bugüne kadar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak,ticareti yapmak suçlarından yakalanan 332 kişiden 34'ünün tutukladığını belirtti.

Alper, Narkorehber faaliyetleri kapsamında bu yıl 2 bin 886 kişiye eğitim verildiğini kaydetti.