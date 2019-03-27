Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 5 gözaltı Adıyaman'da, jandarma tarafından durdurulan otomobilde 20 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzerinde oluşturduğu uygulama noktasında plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobilde arama yaptı. Aramada 20 gram uyuşturucu ele geçirilirken, otomobilde bulunan F.A., E.A., H.A., T.A., ve M.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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