  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın takla atması sonucu ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 12:43:00 -
Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden İrfan Yılmaz idaresindeki 47 AP 180 plakalı hafif ticari araç Gölbaşı- Malatya karayolu 15. Kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı