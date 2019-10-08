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Adıyaman'da terastaki tente çöktü: 3 yaralı

Adıyaman'da, 3 katlı evin terasında, tütün kurutan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki 2 yaşındaki Mahmur Ocak, çöken tentenin altında kalarak yaralandı.

08 Ekim 2019 Salı 22:29
Adıyaman'da terastaki tente çöktü: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 katlı evin terasında meydana geldi. Songül Ocak ve Şehriban Ocak, terasta tütün kuruturken bir anda, gölgelik olarak yapılan demir tente çöktü. Metal parçalarının altında kalan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki Mahmur Ocak yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 22:29
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