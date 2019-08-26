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Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:55
Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgada B.Ö. (18), A.P (15), B.S. (19), F.S. (25) ve M.G. (19) vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:55
  1. Adıyaman'ın Kahta ilçesi
  2. polis ekibi
  3. Kahta Devlet Hastanesi
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Mustafa Kemal Caddesi

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