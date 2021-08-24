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Yerel Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı! Roma dönemine ait
Yerel

Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı! Roma dönemine ait

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki farklı adrese yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:30:00 - 2021-08-24 17:24:02
Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı! Roma dönemine ait

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Roma Dönemi'ne ait 157 adet sikke, 6 adet metal obje, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet mermi ele geçirildi. Tarihi sikke ve objeler muhafaza altına alınırken N.D. ve K.D. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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