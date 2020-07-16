  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:13:49 -
Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Uzuntepe köyünde Iraklı Muhammet Ahmet (10), serinlemek için sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra çocuğun gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Arama çalışmasına katılan AK Parti Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem, çocuğu sudan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Samsat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı