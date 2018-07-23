Adıyaman'da Sırtlan paniği! Korkunç halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Çamlıca Köyünün Gedik Mezrasında sürüden ayrılan bir daha gece geç saatlerinde mezranın yakınlarında iddiaya göre sırtlanın saldırısına uğradı.

Sürüde bir dananın eksik olduğunu fark eden vatandaşlar mezra yakınlarında kayıp danayı aradı. Köylülerin aramaları sonucunda dananın ölüsüyle karşılaşıldı. Köylüler, ölü olarak bulunan dananın sırtlanın saldırısına uğradığını iddia ettiler.