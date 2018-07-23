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Adıyaman'da Sırtlan paniği! Korkunç halde bulundu

Adıyaman’da, yaralı halde bulunan ve bir sırtlanın saldırısına uğradığı iddia edilen dana öldü.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:48
Adıyaman'da Sırtlan paniği! Korkunç halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Çamlıca Köyünün Gedik Mezrasında sürüden ayrılan bir daha gece geç saatlerinde mezranın yakınlarında iddiaya göre sırtlanın saldırısına uğradı.

Sürüde bir dananın eksik olduğunu fark eden vatandaşlar mezra yakınlarında kayıp danayı aradı. Köylülerin aramaları sonucunda dananın ölüsüyle karşılaşıldı. Köylüler, ölü olarak bulunan dananın sırtlanın saldırısına uğradığını iddia ettiler.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:48
  1. Adıyaman
  2. Sırtlan
  3. Panik

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