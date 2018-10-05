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Adıyaman'da silahlı kavga: 11 yaralı

Adıyaman'da kavgadan dolayı gözaltına alınan şahsa polis merkezine getirildiği sırada bir grup tarafından ateş açıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 08:05
Adıyaman'da silahlı kavga: 11 yaralı

Olay, Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezi önünde yaşandı. Akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri gözaltına aldıkları şahsı polis merkezine getirdikleri sırada silahlı bir grup, gözaltındaki şahsı öldürmek için silahlarını ateşledi. Polis ekipleri silahla karşılık verince çatışma çıktı.

YOĞUN ÖNLEM ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olayda 11 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:05
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