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Aktüel Adıyaman'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Aktüel

Adıyaman'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 13:57:50 -
Adıyaman'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçgöz köyünde Türkiye Petrollerine ait boru hattında hırsızlık gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 5 şüpheliyi boru hattında yakaladı.

Şüphelilerin araçlarındaki aramada, 4 açılıp kapanan işaretleme çubuğu, 6 metre uzunluğunda halat dedektör, dedektöre ait 6 metre uzunluğundaki kablo, işaretleme çubuklarını takmak için yapılan plastik aksamlı 4 gözlü aparat, pet şişe içerisinde işaretleme yapmak için kullanılan kireç, akü, adaptör, 6 çift eldiven, 3 metre uzunluğunda işaretleme çubuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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