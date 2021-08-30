Adıyaman'da pekmez faciası! 7 yaşındaki çocuk...
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evinin bahçesinde oynayan 7 yaşındaki Elif Ada Elgazi pekmez dengesini kaybedip kaynayan pekmez kazanın içine düştü.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Durumu ciddi
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.