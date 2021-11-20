Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya böyle çarpıştı!
Adıyaman'da otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Çelikhan-Adıyaman yolunun 15'inci kilometresinde gece saatlerinde yaşandı.
33 yaşındaki Mehmet Keskinkılıç yönetimindeki otomobil ile 32 yaşındaki Vedat Sivritaş'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 33 yaşındaki Zeynep Keskinkılınç, 8 yaşındaki Hümeyra Keskinkılınç, 57 yaşındaki Ramazan Sivritaş ile Muhammed Sivritaş yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi.