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Aktüel Adıyaman'da otomobil içerisinde bin sülük ele geçirildi
Aktüel

Adıyaman'da otomobil içerisinde bin sülük ele geçirildi

Araç sürücüsüne 60 bin lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:30:02 -
Adıyaman'da otomobil içerisinde bin sülük ele geçirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde bin sülük ele geçirildi.

Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sutepe köyünde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 3 bidon içerisinde yaklaşık bin sülük ele geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsüne 60 bin lira ceza uygulandı.

Ekipler tarafından sülükler gölete salıverildi.



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