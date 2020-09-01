Adıyaman'da otomobil içerisinde bin sülük ele geçirildi
Araç sürücüsüne 60 bin lira ceza verildi
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde bin sülük ele geçirildi.
Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sutepe köyünde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 3 bidon içerisinde yaklaşık bin sülük ele geçirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsüne 60 bin lira ceza uygulandı.
Ekipler tarafından sülükler gölete salıverildi.