Adıyaman'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı! Yaralılar var
Adıyaman'da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.05 Haziran 2019 Çarşamba 18:39
Adıyaman'da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Ali Gözel idaresindeki 27 HT 854 plakalı motosiklet, eski Malatya kara yolunda, Muhammed Yaşar Sitil'in kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada, Gözel ve Sitil ile motosikletteki Erdal Gözel yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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